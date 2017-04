Porque Verdades Secretas é o maior sucesso da Rede Globo nos últimos anos

Jornal Opção listou 10 motivos que fizeram com que folhetim das 23 horas se tornasse sucesso de audiência e entrasse na história da teledramaturgia brasileira

Grande (e talvez o único) acerto da TV Globo no ano de 2015, “Verdades Secretas” chega ao fim nesta sexta-feira (25/9) com índices elevados de audiência, além de grande aceitação por parte do público e da crítica especializada. Sem se importar com boicotes, como ocorreu recentemente com a novela “Babilônia”, o autor Walcyr Carrasco deixou de lado estereótipos e clichês para apostar em um enredo ousado e muito bem construído.

Mas o que fez o folhetim das 23 horas ganhar tamanho destaque? O Jornal Opção listou dez motivos que tornaram “Verdades Secretas” não apenas um sucesso de audiência como também um marco na história da teledramaturgia brasileira.

Rostos novos

Aliados a nomes de grande peso, como os de Marieta Severo, Drica Moraes e Eva Wilma, novos rostos chamaram a atenção para o folhetim das 23 horas, começando pela protagonista Angel, interpretada por Camila Queiroz, e a rebelde Giovana, de Agatha Moreira.

Formato

Com qualidade cinematográfica e fotografia impecável, “Verdades Secretas” foi exibida quatro vezes por semana em curtos capítulos, distanciando-se do tradicional modelo de teledramaturgia popularizado pela vênus platinada.

Ficção e realidade

O enredo da novela gira em torno do mundo glamouroso da Moda e suas diversas facetas. E nada melhor do que modelos na vida real para ilustrar esta história. Além da protagonista, vários nomes da moda fizeram ponta na novela, como Yasmin Brunet e Alessandra Ambrósio.

Book Rosa

Novatas nas passarelas, garotas tentam ganhar destaque por meio da prostituição. Esta foi a tônica de “Verdade Secretas”, que trouxe à tona a realidade do “Book Rosa”. Alvo de bastante polêmica no início da novela, a existência do “catálogo secreto” dividiu opiniões no mundo da Moda e virou meme nas redes sociais.

Trilha sonora

A seleção de músicas de “Verdades Secretas” seguiu tendências pop e eletrônica atuais, mas com um grande diferencial. A seleção musical não manteve ligação direta de uma canção específica para um outro personagem e as músicas eram utilizadas pelo feeling de cada cena, de forma independente. (Destaque para o marcante tema de abertura da novela, “Angel”, da banda Massive Attack)

Assuntos polêmicos

Fazendo bom uso da faixa das 23 horas, “Verdades Secretas” abusou de temas polêmicos, sem se importar com uma repercussão negativa. Prostituição de menores, uso de drogas, alcoolismo e homossexualidade foram apenas alguns dos assuntos abordados ao longo da trama.

Repercussão nas redes sociais

Amparado pelos resultados positivos, o novela das 23 horas contou com um grande aliado: as redes sociais, mais especificamente o Twitter. O sucesso foi tanto que o folhetim foi a única atração brasileira entre os dez programas mais citados nas redes sociais em todo território mundial no mês de junho.

já quero reprise de verdades secretas no "vale a pena ver de novo" semana que bem — Becca Pires (@beccapires) September 25, 2015

– amiga vamos sair hoje? - ta loca amiga hoje tem final de Verdades Secretas e eu não perco por nadaaaaa!!! — falsiane (@naosejatrouxa) September 25, 2015

Já quero a segunda temporada de Verdades Secretas. — Carlos. (@sonolencias) September 25, 2015

Vou agradecer o Walcyr Carrasco pelo resto da minha vida por ter visto uma novela tão incrível! Verdades Secretas entrou pra história. — Verdades Secretas (@VerdadsSecretas) September 24, 2015

Atuação da Grazi

Show à parte, a atuação de Grazi Massafera como Larissa rendeu inúmeros elogios à loira, tanto por parte do público quanto pela crítica especializada. A cena em que Larissa é estuprada e logo depois resolve sair do mundo das drogas, exibida na última terça-feira, tomou conta das redes sociais e fez com que Grazi fosse destaque na mídia nacional.

Bumbuns e seios [+18]

As cenas de nudez de “Verdades Secretas” fizeram com que a novela ganhasse maior repercussão no início da trama. Logo de cara, a cena em que o ator Rodrigo Lombardi aparecia totalmente despido viralizou e causou alvoroço na web. Ao longo dos últimos três meses, o público viu tantos bumbuns e seios que o alarde foi cada vez menor.

Erotização

Aliada às cenas de nudez, a erotização foi a tônica de “Verdades Secretas”, o que casou muito bem com o enredo do folhetim. Despidos de qualquer pudor, os personagens protagonizaram inúmeras cenas de sexo, todas muito bem produzidas, inclusive.