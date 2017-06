Por conflito com Marcos Abrão, presidente do PPS em Goiânia renuncia ao cargo

Darlan Braz chama deputado federal de “imaturo” e diz que rompimento se deu por “ciumeira política”

O contador Darlan Braz renunciou, na última semana, ao cargo de presidente do diretório Metropolitano do PPS em Goiânia. Por meio de nota, afirma que fez tudo que estava a seu alcance, mas que é preciso compor uma nova direção para o “restabelecimento do diálogo”.

Desde o ano passado, ele e o presidente do partido em Goiás, o deputado federal Marcos Abrão, romperam relações. “Por conta de picuinhas internas, criou-se uma indisposição entre nós. Não temos relação política então prefiro deixar o diretório para não prejudicar o partido”, explicou.

Segundo Braz, começou a surgir boatos de que ele estaria plantando notas em jornais contra Marcos Abrão e sua tia, a senadora Lúcia Vânia (PSB). Os dois acabaram se desentendendo, inclusive com discussões calorosas, o que culminou no afastamento.

“Eu banquei a vinda de Marcos Abrão para o PPS, ninguém da direção estadual queria, articulei junto ao governador [Marconi Perillo]. Não tenho nada contra ele, infelizmente é a ‘ciumeira política'”, completou.

Em entrevista ao Jornal Opção, o ex-presidente teceu críticas ao deputado, a quem chamou de “imaturo” e “temperamental”. “Se eu fosse para a disputa, seria reeleito com tranquilidade, mas prefiro não ficar com rinhas”, argumentou.

A tese de Darlan Braz é justamente que, sob Marcos Abrão, o partido perdeu suas características fundamentais: a organicidade e o debate: “Se eu te contar que há mais de dois anos o partido não se reúne você não acreditaria, não é? Nem para trocar figurinha.”

Até outubro, o PPS renova os diretórios municipais em congressos para que, em novembro, seja feita a eleição para escolher o novo comando estadual. Marcos Abrão deve ser reeleito presidente com tranquilidade.