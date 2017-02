Por 61 votos a 10, Eunício Oliveira (PMDB) é eleito novo presidente do Senado

Senador do Ceará confirmou o favoritismo na disputa com José Medeiros (PSD-MT) e substituirá Renan Calheiros (PMDB-AL) no biênio 2017/2018

Na noite desta quarta-feira (1º/2), o senador Eunício Oliveira (PMDB-CE) foi eleito presidente do Senado para o biênio 2017/2018. Confirmando seu favoritismo, o parlamentar derrotou o senador José Medeiros (PSD-MT) por 61 votos a 10. Dez senadores votaram em branco.

Em seu primeiro discurso como presidente, Eunício prometeu dedicar ao mandato toda sua experiência: “Quero oferecer a esta Casa toda a minha capacidade gerencial e política, em prol da sociedade brasileira”.

Com essa eleição, o PMDB completa 12 anos no comando da Casa. Eunício substitui o senador Renan Calheiros (PMDB-AL) no cargo. Calheiros passará a ocupar a liderança do partido na Casa, cargo antes ocupado por Eunício.

Por enquanto, há acordo para os primeiros cargos da Mesa. Assim, a 1ª Vice-Presidência será ocupada por Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), a 2ª Vice-Presidência será de João Alberto Souza (PMDB-MA) e a 1ª Secretaria ficará com José Pimentel (PT-CE). Há ainda impasse sobre a situação das segunda, terceira e quarta secretarias. (Com informações da Agência Brasil e Agência Senado)