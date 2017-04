Popularidade de Michel Temer cai e 85% da população quer “diretas já”, diz pesquisa

Caso chapa Dilma-Temer seja cassada, população quer que Congresso altere Constituição e realize eleições diretas. É o que mostra pesquisa divulgada neste domingo

Pesquisa Datafolha divulgada neste domingo (30/4) pelo jornal “Folha de S. Paulo” aponta para queda na popularidade do presidente Michel Temer (PMDB). Conforme os dados, a gestão do peemedebista tem 61% de avaliação ruim ou péssima, enquanto 28% a considera regular e apenas 9% ótimo ou bom. Na primeira rodada da pequisa, em julho de 2016, a aprovação do peemedebista era de 14%.

Os números, aponta a “Folha” em sua edição de hoje, já são comparáveis à de sua antecessora, Dilma Rousseff (PT), às vésperas da abertura do processo do impeachment que acabou a afastando em definitivo no ano de 2016.

Além de medir a popularidade do presidente, o Datafolha também perguntou aos entrevistados o que seria melhor para o País caso o Tribunal Superior Eleitoral cassasse a chapa Dilma Rousseff-Michel Temer.

Conforme os dados, 85% da população espera que o Congresso Nacional mude a Constituição e realize eleições diretas. 10% prefere que os parlamentares elejam novo presidente por eleição indireta e 5% não soube opinar.

O Datafolha realizou 2.781 entrevistas, em 172 municípios, na quarta (26) e quinta-feira (27). A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95%.