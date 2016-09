“População abraçou nossas propostas para o desenvolvimento de Goiânia”, diz Vanderlan

Em caminhadas pelos setores Novo Horizonte e Celina Park, candidato diz que tem tido recepção calorosa nas ruas

“A sensação que temos é que a população realmente está satisfeita com as nossas propostas de desenvolvimento para a capital”, comemorou o candidato do PSB à prefeitura, Vanderlan Cardoso, ao caminhar por ruas dos setores Novo Horizonte e Celina Park, em Goiânia, na tarde da última segunda-feira (19/9).

Vanderlan falou com os moradores e comerciantes sobre o trânsito na região e as propostas para otimizar os serviços da prefeitura. “Com as administrações regionais e os polos de desenvolvimento funcionando, já vamos melhorar o trânsito e o transporte coletivo em pelo menos 30%. As pessoas vão poder resolver tudo nas regiões onde elas moram, sem precisar ficar circulando o tempo toda pela cidade para resolver problemas simples”, explica.

O candidato disse que também vai investir nas faixas exclusivas de ônibus, mas com planejamento, com estudo detalhado, para que não apareçam problemas para o comércio, como na avenida T-63.

“O prefeito precisa ter autoridade para decidir. Se as empresas de ônibus não cumprirem os contratos, trocamos as empresas. Eu não aceitei que fizessem o que queriam lá em Senador Canedo. Os terminais também vão ser feitos e administrados pela prefeitura”, completou.