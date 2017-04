Polícia vai ao BBB apurar agressões e Marcos corre risco de deixar reality

Corporação está em posse de um vídeo que mostra o cirurgião segurando o cotovelo de Emilly, que, logo em seguida, aparece com marcas no braço

A polícia do Rio de Janeiro visitou a casa do Big Brother Brasil nesta segunda-feira (10/4) para ouvir os participantes Marcos e Emilly. Conforme noticiado pelo Jornal Opção ainda nesta segunda, as agressões do cirurgião plástico contra a jovem durante discussões no reality show acabaram virando caso de polícia. As informações são dos portais “Extra” e “UOL”.

Segundo as publicações, o médico poderá ser afastado do programa ainda hoje caso a medida protetiva seja tomada e ele tenha que manter uma distância da vítima.

Junto com policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, um perito também ficará à disposição para fazer um exame de corpo de delito em Emilly.

Conforme a chefe da Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher do Rio, Marcia Noeli Barreto, a corporação já possui um vídeo que mostra o cirurgião segurando o cotovelo de Emilly, que, logo em seguida, aparece com marcas no braço.

“Diante disso, já temos indício. Conseguimos instaurar inquérito”, informa Marcia em entrevista ao portal “UOL”.