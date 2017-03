Polícia recaptura suspeitos de matar irmão de ex-prefeito de Goiatuba

Os dois menores suspeitos do crime conseguiram fugir durante audiência de custódia no Fórum da cidade

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PC) recapturou, nesta sexta-feira (10/3), dois menores suspeitos de participarem do latrocínio de Matheus Coelho, irmão do ex-prefeito de Goiatuba Marcelo Coelho. As informações são da Rádio 730.

Os dois são irmãos e teriam cometido o crime junto com o tio, caseiro de uma chácara onde o corpo de Matheus foi encontrado. O irmão do ex-prefeito foi encontrado morto no último dia 4, em Aragarças. Os suspeitos do latrocínio ficaram detidos na própria cidade.

A audiência de custódia dos menores foi realizada na última quarta-feira (8/3) e na ocasião os jovens conseguiram fugir.

A Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP) afirmou, em nota, que os menores sabiam que iriam cumprir medidas socioeducativas quando fugiram. Destacou, ainda, que ambos já estão à disposição da Justiça.