Polícia prende trio que saqueou caixas de cerveja de veículo acidentado na BR-153

Acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira e deixou dois mortos e 28 feridos

Três homens de 42, 44 e 48 anos foram presos no final da manhã destsa quinta-feira (23/3) após saquearem a carga de uma carreta acidentada na BR-153, no município de Morrinhos. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram encontradas 33 caixas de cerveja no compartimento de carga do veículo dos suspeitos.

Questionados sobre a procedência da bebida, nenhum dos homens soube dar qualquer tipo de explicação. Posteriormente, a polícia acabou confirmando que a carga era proveniente da carreta que se envolveu em um acidente com um ônibus, na manhã desta quinta, deixando ao menos dois mortos e 28 feridos.

Entrando em contato com o motorista, que ainda estava no local da colisão, foi confirmado que a caminhonete com os três homens havia parado no local, momentos antes, e pego as caixas de cerveja, mesmo sob a advertência do condutor da carreta.

Os três são moradores de Morrinhos, um deles é pedreiro, o outro montador de cursos em gestão em segurança pública e o terceiro é atendente em uma lanchonete da cidade. Os três foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil local, juntamente com a mercadoria furtada.