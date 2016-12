Polícia investiga desaparecimento de embaixador da Grécia no Rio de Janeiro

Kyriakos Amiridis foi visto pela última vez na segunda-feira (26) na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

O embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis, está desaparecido desde a segunda-feira (26/12). Segundo a Polícia Civil, ele foi visto pela última vez em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e o Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) instaurou procedimento para apurar o desaparecimento.

O embaixador mora em Brasília e passava férias no Rio de Janeiro, onde foi cônsul-geral de 2001 a 2004. Amiridis estava em Nova Iguaçu, cidade em que moram familiares de sua esposa, para as comemorações de fim de ano.

A Polícia pede que quem tiver informação que auxilie na localização entre em contato pelos telefones (21) 2334-8823 e 2334-8835 ou pelo chat da Polícia Civil.

O Consulado da Grécia no Rio de Janeiro disse que a embaixada em Brasília iria se pronunciar a respeito do desaparecimento, mas a embaixada informou apenas que Amiridis está de férias e deve retornar ao trabalho no dia 9 de janeiro. O Itamaraty ainda não se pronunciou sobre o caso.