Polícia indicia Marcos por agressão a Emily no BBB 17

Médico foi acusado de ações intencionais com base na Lei Maria da Penha

O ex-BBB Marcos Hater foi indicado por lesão corporal após investigação de agressões contra Emily Araújo, sua companheira no reality show. As informações são dos portais “Extra” e “UOL”.

Segundo as publicações, as investigações do inquérito policial foram concluídas pela delegada Viviane Costa Pinto, titular da Deam de Jacarepaguá, e que agora o caso segue para o Ministério Público.

Conforme a chefe da Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher do Rio, Marcia Noeli Barreto, após a análise das imagens, das declarações e do laudo pericial, não há dúvida quanto à autoria intencional das agressões.

A decisão foi tomada com base na Lei Maria da Penha, ainda que o advogado Roberto Flávio Cavalcanti tenha entrado com um pedido de Habeas Corpus nesta quarta-feira (19/4) alegando que as dependências da Globo não constituem vínculo doméstico. A delegada responsável tem 72 horas para decidir se aceita a liminar ou não.

Em contrapartida, a assessoria de Marcos esclareceu que nem ele nem o advogado do caso possuem vínculo com o pedido.

Agressões

Durante o programa, o cirurgião plástico demonstrou comportamento agressivo, sendo sua principal vítima a jovem Emilly, com quem ele mantinha um relacionamento na casa.

Vídeos que correram as redes sociais mostraram o médico ameaçando e apontando o dedo rente ao rosto de Emilly em momentos de tensão extrema, o que resultou na expulsão de Marcos.

Fora da casa, os dois prestaram depoimentos sobre o caso.