Polícia impede tentativa de ataque terrorista na Bélgica

Suspeito dirigia um carro em alta velocidade e tentou invadir um mercado. Na quarta-feira (22/3), quatro pessoas foram mortas em episódio semelhante em Londres

A polícia da Bélgica informou que conseguiu conter uma tentativa de ataque terrorista na Antuérpia, no norte do país. O suspeito dirigia um carro em alta velocidade e tentou invadir um mercado, para tentar acertar a população que estava no local, que teve que correr para fugir do veículo.

O veículo em alta velocidade foi identificado por volta das 11 horas, no horário local, e a polícia conseguiu interceptá-lo. Segundo a polícia, o suspeito é do norte da África, teria 39 anos, moraria na França e já está preso. Segundo a polícia, foram encontradas armas e um “líquido não identificado” no porta-mala do carro.

Ataque semelhante vitimou quatro pessoas, incluindo o autor do atentado, na última quarta-feira (23/3) em Londres. O suspeito investiu contra pedestres em frente ao Parlamento Britânico, na ponte de Westminster, e deixou, além das vítimas fatais, 40 feridos. A polícia metropolitana londrina, a Scotland Yard, não divulgou o nome do responsável para não prejudicar as investigações, mas a primeira-ministra, Thereza May, disse que ele era britânico.

O novo ataque na Bélgica ocorre um ano depois dos atentados em Bruxelas, que vitimaram 32 pessoas quando bombas foram detonadas simultaneamente no aeroporto de Zaventem e na Estação Maelbeek de metrô.