Polícia Federal realiza operação contra empresa clandestina de segurança privada

Durante ação em Aparecida de Goiânia, 10 armas foram apreendidas e 9 seguranças conduzidos à delegacia

A Polícia Federal realizou nesta sexta-feira (5/5) uma operação contra um grupo que prestava serviços de segurança privada clandestina, em Aparecida de Goiânia.

O grupo, que era chefiado por um subtenente da Polícia Militar de Goiás (PM-GO), contava com a participação de ex-vigilantes penitenciários e ex-guardas municipais. De acordo com a PF, a empresa estaria fazendo segurança arma de uma área situada no setor Virgínia Park.

O objetivo da operação, que contou com a participação de 16 policias federais, 32 policiais militares e 17 policiais civis, é o encerramento de atividade ilegal de segurança privada.

Foram apreendidas 10 armas e 9 seguranças foram encaminhados à delegacia.