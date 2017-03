Polícia fecha armazém clandestino de falsificação de cervejas

Dupla presa pelo Grupamento de Intervenção Rápida e Ostensiva comprava bebida mais barata, trocava o rótulo e revendia por preços mais altos

O Grupamento de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro) fechou, na madrugada deste sábado (4/4), um armazém clandestino falsificação de cervejas. Os agentes abordaram um Honda Civic e encontraram no interior do veículo rótulos impressos de uma marca de cerveja. Havia dois ocupantes no carro, ambos com passagens pela polícia.

O condutor já havia sido detido por roubo e pelo uso de gás tóxico ou asfixiante; O passageiro tinha passagem por receptação. O Giro realizou diligências e encontrou, em uma residência, 125 caixas de cerveja, R$ 3.200,00 em dinheiro, uma prensa e vários objetos, como rótulos e tampas de garrafas.

Segundo a Polícia Militar, a dupla comprava cervejas baratas e mudavam o rótulo para vender no comércio de Goiânia a preços maiores. Todo o material foi apreendido e os suspeitos conduzidos à delegacia.