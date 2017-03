Polícia encontra corpo de idoso morto a facadas em Trindade

Caso lembra outro crime bastante semelhante que também ocorreu em Trindade no início desta semana

A polícia de Trindade, na Grande Goiânia, encontrou o corpo de um idoso de 79 anos morto a facadas no município localizado na Região Metropolitana de Goiânia. Conforme informações da Polícia Civil, um vizinho da vítima ouviu barulho de discussão e resolveu acionar a Polícia Militar.

Quando os militares chegaram à residência, o idoso já estava sem vida. A faca usada no crime foi deixada ao lado direito do pescoço da vítima, conforme laudo pericial. O Grupo de Investigações de Homicídios de Trindade vai apurar o motivo e autoria do crime.

O caso lembra outro bastante semelhante que também ocorreu em Trindade nessa semana. Cleverson Rodrigues dos Santos, de 43 anos, foi morto após sofrer atentado em via pública na segunda-feira (27).

O jovem Leomi Rodrigues dos Santos, de 24 anos, foi preso nesta quarta (29), suspeito de desferir vários golpes de faca contra a vítima, sem esboçar qualquer reação, mesmo com a presença de pessoas que testemunharam o assassinato.