Polícia divulga foto de principal suspeito do assassinato da menina Ana Clara

Corpo da garota de 7 anos foi encontrada em um matagal às margens da GO-462. Ela estava desaparecida desde a última sexta-feira (17/2)

A Polícia Civil do Estado de Goiás divulgou na manhã desta quarta-feira (22/2) a foto do principal suspeito de ter assassinado a menina Ana Clara Pires Camargo, de 7 anos. O homem identificado como Luis Carlos Costa Gonçalves, de 36 anos, não tem passagem pela polícia e neste momento é procurado pelas forças policiais.

O corpo de Ana Clara Pires Camargo, de 7 anos, foi encontrado nesta quarta-feira (22) em uma mata às margens da rodovia GO 462, próximo à Embrapa, pela força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública que trabalhavam no caso, com agentes das polícias Civil e Militar.

A garota tinha sido vista pela última vez na sexta-feira (17/2), no Residencial Antônio Carlos Pires onde morava, região próxima à saída para Nova Veneza. Ela saiu de casa para visitar uma vizinha e desapareceu.