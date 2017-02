Polícia contém princípio de rebelião em Aparecida de Goiânia; um preso foi morto

Onze detentos ficaram feridos, mas o traficante Thiago Topete é a única vítima fatal. Oficiais continuam na unidade fazendo varredura

O traficante Thiago César de Souza, conhecido como Thiago Topete, foi morto nesta quinta-feira (23/2) em tumulto na Penitenciária Odenir Guimarães, em Aparecida de Goiânia. Segundo a Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap) da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), o princípio de rebelião já foi contido.

De acordo com nota divulgada pela SSPAP, o tumulto começou com a briga de presos que estavam em celas separadas. No total, onze presos ficaram feridos, mas apenas Thiago foi morto. Ele cumpria pena por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não houve reféns e nenhum servidor foi atingido.

A Polícia Militar foi acionada para atuar na segurança e o Corpo de Bombeiros para socorrer as vítimas. A nota informa ainda que “Neste momento, forças policiais e servidores providenciam o adentramento na unidade a fim de promover extensa varredura à procura de armas e outros objetos ilícitos”.

“Durante todo o processo, os servidores da Seap tiveram papel decisivo no sentido de restabelecer o diálogo e conter o tumulto”, finaliza o comunicado.