Polícia Civil prende suspeito de matar jovem depois de tortura-lo por três dias

Corpo de José Lucas Soares foi encontrado com marcas de amarração, queimadura e mutilação. Dinamor Cândido também estaria ameaçando testemunhas

A Polícia Civil (PC) prendeu, nesta segunda-feira (20/2), um homem suspeito de torturar um jovem por três dias e, depois, matá-lo. Dinamor Cândido de Oliveira foi preso preventivamente porque, além de supostamente ter cometido o crime, também estaria ameaçando testemunhas.

Segundo a PC, a vítima, José Lucas Soares dos Santos, desapareceu depois de sair da festa de aniversário da enteada de Dinamor, realizada na casa do suspeito, no dia 6 de setembro de 2016. Seu corpo só foi encontrado três dias depois com sinais de tortura. José Lucas foi encontrado com marcas de amarração, queimadura e mutilação.

As investigações apontaram que os dois discutiram durante a festa e, na manhã seguinte, Dinamor trancou todos os convidados na casa, amarrou José Lucas e o ameaçou com arma de fogo. A polícia afirmou que os dois não se conheciam e que, por isso, a motivação do crime ainda está sendo investigada.

Dinamor foi preso em Aparecida de Goiânia em operação que envolveu, além da Polícia Civil, a Delegacia de Guapó, duas unidades de inteligência de Aparecida de Goiânia e o 6º Distrito Policial de Aparecida. Ele será indiciado pelos crimes de homicídio qualificado por tortura e pelas ameaças a testemunhas e familiares da vítima.