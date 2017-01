Polêmica marca primeiras horas da gestão de Andrey Azeredo na Câmara

Oposição acusa presidente de desrespeitar proporcionalidade das comissões permanentes; sessão foi suspensa até as 14 horas

As primeiras horas da gestão de Andrey Azeredo (PMDB) à frente da Câmara Municipal de Goiânia foram marcadas por muita polêmica. A oposição, formada por oito vereadores, não aceitou a maneira como a nova mesa diretora distribuiu as comissões permanentes e tentou, até quase 2 da manhã, garantir participação.

Dra. Cristina (PSDB), Priscilla Tejota (PSD), Elias Vaz (PSB), Cabo Senna (PRP), Jorge Kajuru (PRP), Kleybe Morais (PSDC), Paulo Magalhães (PSD) e Milton Mercêz (PRP) se preparam para, caso não seja respeitada a proporcionalidade da Casa, ir à Justiça.

Eles denunciam manobra para retirá-los de importantes comissões, como a de Constituição e Justiça, que ficaram dominadas não só pela base do prefeito Iris Rezende (PMDB), mas também somente pelos que votaram pela chapa eleita.

“Nós temos direito a duas vagas em cada constituição e revoltantemente, veio a mudança de que vocês não aceitariam mais o acordo. Logo na CCJ [Constituição de Comissão e Justiça], na rica CCJ. Foram indicados os nomes de Priscilla Tejota e Jorge Kajuru, vocês não aceitaram por causa de mim”, criticou Kajuru.

A vereadora do PSD criticou a maneira como os trabalhos foram conduzidos: “O presidente apresentou um projeto de resolução do jeito que quis. Sem consultar os nove vereadores de oposição e sem dar as vagas na CCJ que temos direito.”

Antes de suspender a sessão, por volta de 1h30, Andrey Azeredo (PMDB) não deu uma questão de ordem pedida por Dra. Cristina que o acusou de “ditador”. O debate volta às 14 horas desta terça-feira (2/1).

Pelo projeto apresentado pela mesa diretora, as Comissões Permanentes serão assim presididas:

1- Comissão de Constituição, Justiça e Redação – Sabrina Garcêz (PMN)

2- Comissão de Finanças, Orçamento e Economia- Clécio Alves (PMDB)

3- Comissão de Obras e Patrimônio- Welington Peixoto (PMDB)

4- Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia- Léia Klébia (PSC)

5- Comissão de Saúde e Assistência Social- Paulo Daher (DEM)

6- Comissão de Lazer, Esporte e Turismo- Felisberto Tavares (PR)

7- Comissão de Trabalho e Serviços Públicos- Izídio Alves (PR)

8- Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente- Emilson Pereira (PTN)

9- Comissão de Direitos Humanos e Cidadania- Alysson Lima (PRB)

10- Comissão da Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano- Carlin Café (PPS)

11- Comissão de Legislação Participativa- Lucas Kitão (PSL)

12- Comissão dos Direitos do Consumidor – Delegado Eduardo do Prado (PV)

13- Comissão de Desenvolvimento Econômico – Oséias Varão (PSB)

14- Comissão do Meio Ambiente- Gustavo Cruvinel (PV)

15- Comissão dos Direitos dos Idosos- Paulinho Graus (PDT)

16- Comissão de Segurança Pública e Patrimônio- Sargento Novandir (PTN)

17- Comissão das Pessoas Portadoras de Deficiência e/ou Necessidades Especiais- Tatiana Lemos (PCdoB)

18- Comissão Mista- Romário Policarpo (PTC)

19- Comissão de Ética – Anselmo Pereira (PSDB)