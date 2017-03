PMDB ameaça acabar com Bolsa Família caso reforma da Previdência não seja aprovada

Pelo Facebook, partido disse que país não terá investimento mínimo necessário para arcar com obras infraestruturais e com programas sociais se PEC 287 não passar

Em postagem na sua página oficial no Facebook, o PMDB deu sinais de que pode acabar com o Bolsa Família e outros programas sociais caso não consiga aprovar a reforma da Previdência. Na imagem compartilhada pelo partido, está escrito: “Se a reforma da Previdência não sair: Tchau, Bolsa Família; Adeus, Fies; sem novas estradas; acabam os programas sociais”.

Acompanhando a imagem aparece um texto que diz que sem a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016, que altera as regras da Previdência, o Brasil se tornará “um país sem o investimento mínimo necessário em saneamento básico; sem melhorias em estradas, portos e aeroportos e com cortes nos programas sociais fundamentais”.

Para evitar a “ruína” do país, afirmam, é fundamental reformar a Previdência. A expectativa do governo é que a proposta, polêmica, seja aprovada no Congresso Federal no máximo até o meio deste ano.

Atualmente, um mandado de segurança impetrado por 28 deputados de oposição no Supremo Tribunal Federal (STF) pede a anulação dos atos que levaram à tramitação da PEC na Câmara, alegando que o governo ainda não comprovou que existe um rombo na Previdência que, de fato, justificaria a reforma.

Confira a postagem: