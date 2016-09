PM prende líder do PCC Nordeste em Goiânia

Vicente Antônio de Freitas Filho foi localizado após ação conjunta entre inteligência da polícia goiana e cearense; mais duas pessoas foram presas na ação

A Polícia Militar prendeu nesta quinta-feira (15/9) o líder das organizações criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho no Nordeste do Brasil. O criminoso é um dos mais procurados do Ceará e faz parte de outras quadrilhas, como as que praticam o que é chamado de “novo cangaço”.

Vicente Antônio de Freitas Filho foi localizado por uma ação conjunta entre a Agência Central de Inteligência da Polícia Militar de Goiás (PM-2) e a Coordenadoria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará. A abordagem foi feita pelo Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) no hotel em que o criminoso estava hospedado.

Com ele, também foram detidos a esposa, Jessica Andrade da Silva, e Francisco José Costa, que fazia a segurança do criminoso. Há informações de que eles estariam envolvidos com o tráfico de drogas em Goiânia.

Vicente é autor de diversos crimes como extorsão mediante sequestro, associação criminosa, roubo de carga, explosão a caixas eletrônicos e homicídios. Ele também é conhecido por agir com extrema violência, chegando a decapitar algumas de suas vítimas.