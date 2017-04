PM prende homem que organizou festa para menores regada a álcool e drogas

Comemoração em chácara da capital foi frustrada pela polícia durante a madrugada desta sexta-feira

Um jovem de 18 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (14/4), no Setor Jardim Primavera, em uma chácara na capital, por ser organizador de uma festa para menores com distribuição de bebidas e drogas. As informações são da Polícia Civil.

Polícia Militar, Juizado da Infância e Juventude e Agentes Ambientais estiveram no local. Conforme informações das corporações, os menores estavam ingerindo bebida alcoólica e usando drogas.

A Polícia Civil informou que cerca de 30 adolescentes foram abordados no local e entregues aos responsáveis.

O jovem preso já possuía várias passagens pela polícia e comercializava bebidas alcoólicas entre os menores sem nenhum tipo de controle. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia.