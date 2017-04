PM prende cinco homens em Goiânia com mais de R$ 45 mil em notas falsas

A fabricação da moeda era feita no apartamento de um dos suspeitos, na capital

A Polícia Militar prendeu na madrugada desta sexta-feira (14/4) cinco homens suspeitos por vender e produzir moeda falsa em Goiânia. Ao todo, foi apreendido mais de R$ 45 mil em notas falsificadas.

Conforme informações da corporação, um dos suspeitos foi abordado por policiais no Parque Flamboyant, no Jardim Goiás, sendo constatado que ele tinha mandado de prisão em aberto por roubo.

Durante abordagem, o homem estava com documentação falsa e tinha em posse R$ 3 mil em notas de R$ 100 falsas. A mesma quantia foi encontrada em seu veículo instantes depois. Em busca no apartamento do suspeito, foram encontradas máquinas de cartões de crédito, cartões clonados e comprovantes de compras ilícitas.

Logo em seguida, o homem informou que havia comprado o dinheiro falso de um segundo indivíduo e que iria revendê-lo para um terceiro, que já estaria o aguardando em um posto de combustível próximo.

No local, as equipes da PM autuaram em flagrante outros dois homens, também com notas falsas, que confessaram que vendiam passagens aéreas adquiridas com cartões clonados e faziam o repasse das notas falsas.

O preso em abordagem no Jardim Goiás ainda relatou à polícia que possuía um segundo endereço. No apartamento dele, localizado na Avenida T-4, os policiais localizaram outro homem que confessou ser o fabricante das notas. Na residência deste, a PM encontrou uma impressora, papéis moeda e a quantia de R$ 40 mil em notas falsas.

Equipes da Rotam encaminharam todos cinco os presos para a sede da Polícia Federal, em Goiânia, para que eles fossem autuados.