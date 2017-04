PM-GO recaptura 17 foragidos em apenas 24 horas

Operação Tiradentes ocorreu em todas as regiões do estado e contou com mais de 2 mil homens

A Polícia Militar de Goiás recapturou 17 foragidos da Justiça nas 24 horas da Operação Tiradentes, deflagrada na última sexta-feira (21/4).

Durante o feriado, mais de 2 mil homens atuaram para prevenir crimes em todas as regiões do estado. Segundo a corporação, a ação contou com mais 650 viaturas.

Os recapturados foram detidos em diversas cidades, como Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, São Luiz Montes Belos, Mineiros, Formosa, Minaçú, Palmeiras de Goiás e Catalão.