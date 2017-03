PM divulga queda nos índices de criminalidade no Carnaval em Goiás

Dados do balanço dos crimes registrados nos dias de folia comparam os números deste ano e do ano passado

A Polícia Militar do Estado de Goiás, por meio de sua assessoria de imprensa, divulgou na manhã desta quarta-feira de cinzas (1/3) registros de diminuição em todos os índices de criminalidade no Estado durante o período de carnaval.

Os números comparam as ocorrências registradas nos dias de folia de 2017 com os números observados no mesmo período de 2016.

Segundo informações divulgadas, em comparação com o ano passado, o número de latrocínios — roubo seguido de morte — teve uma queda de 91%.

Os números de roubos a pessoas e roubos a veículos tiveram uma diminuição de 53% e 56%, respectivamente. Já os casos de homicídios tiveram uma queda de 44% e os registros de casos de estupro foram 20% menores em todo o Estado.