PM desmente nota com informações polêmicas sobre caso Marcelo Cabo

Suposto documento afirmava que treinador do Atlético Goianiense estava com travesti no motel onde foi encontrado

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) desmentiu, nesta terça-feira (17/1), nota que circula na internet afirmando que o treinador do Atlético Goianiense, Marcelo Cabo, estava com uma travesti no motel em que foi encontrado na noite de segunda-feira (16). Cabo foi dado como desaparecido também na segunda-feira.

Na suposta nota, a policia disse que Marcelo “foi encontrado próximo a Br 153, no Eros Motel em uma suíte especial, juntamente com uma senhorita com nome de Ednaldo Rocha dos Santos”. Marcelo também teria sido extorquido, de acordo com o texto. Além da informação falsa, o “documento” também tem erros flagrantes de português.

A PM só se pronunciou sobre o caso na manhã desta terça-feira, dizendo que não daria muitos detalhes, porque o inquérito estava com a Polícia Civil, que ainda vai ouvir Marcelo. Eles não disseram se ele estava acompanhado. Após a divulgação da nota falsa, a polícia resolveu emitir notas em arquivo PDF para evitar transtornos.

Confira a nota: