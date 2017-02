PM de Goiás tem os melhores salários do País, mostra levantamento

Goiás só paga menos que o DF e Roraima. Nos dois casos, entretanto, a folha das polícias é paga com recursos federais

Os policiais militares de Goiás têm os melhores salários pagos por governos estaduais do País. É o que mostra um levantamento feito pelo portal nacional de notícias G1, do Grupo Globo.

O ranking feito pelo site aponta que os soldados goianos de primeira classe, em início da carreira, recebem R$ 4.570,59, montante inferior apenas ao que é pago pelo Distrito Federal e Roraima. Nos dois casos, entretanto, a folha das polícias é paga com recursos da união.

Em Roraima, ex-território da União, os salários dos policiais militares são pagos integralmente com recursos federais. No DF, o governo distrital tem aporte de recursos do governo federal por abrigar a capital do Brasil, Brasília.

No ranking dos Estados que assumem integralmente o pagamento dos salários de seus policiais militares, caso de Goiás, Santa Catarina aparece em segundo lugar, com remuneração de R$ 4.520,24. O Estado do Espírito Santo, que vive profunda crise na Segurança Pública, paga o menor salário inicial, R$ 2.646,12.

Apesar da crise econômica nacional e das medidas de austeridade fiscal, Marconi mantém a política de valorização salarial e da carreira das polícias em Goiás. No ano passado, o governador reajustou os salários e promoveu policiais militares.

Em setembro do ano passado, Marconi e o secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, vice-governador José Eliton, anunciaram, para dezembro, a reposição de 12,33% para os policiais militares. Três meses antes, em agosto, o governador e o vice assinaram as promoções de 208 oficiais da PM.