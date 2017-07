PM de Brasília prende artista que fazia apresentação nu em frente ao Museu Nacional

Dançarino Maikon Kempinski realizava uma performance artística quando foi abordado por policiais e detido por praticar ato obsceno

O dançarino e performer paranaense Maikon Kempinski foi preso no final da tarde do último sábado (15/7), em Brasília, durante uma performance artística em frente ao Museu Nacional da República. Ele estava nu e pode ter que responder por praticar ato obsceno. As informações são do jornal “Correio Brasiliense”.

Conforme a publicação, a performance artística fazia parte da programação do evento Palco Giratório, mostra teatral promovida pelo Serviço Social do Comércio (Sesc).

Na performance batizada de “DNA de DAN”, Maikon fica dentro de uma bolha plástica e tem aplicado sobre o corpo nu uma substância que se resseca aos poucos e forma uma espécie de segunda pele. Para tentar não rompê-la, ele é obrigado a respirar cada vez menos.

A Polícia Militar do Distrito Federal teria recebido reclamações de populares que transitavam pelo local no último sábado e se sentiram constrangidos com a performance inusitada. O homem foi abordado pelos agentes, e chegou a se recusar a vestir as roupas.

Segundo a corporação, o local estava repleto de crianças. Ele foi levado para a 5ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde precisou assinar um termo circunstanciado de ato obsceno.

No Facebook, Maikon deu a sua versão sobre o caso e explicou a didática da apresentação. Confira abaixo o relato do jovem artista na íntegra: