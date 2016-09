PM atinge recorde de mil apreensões de arma de fogo neste ano em Goiás

Na média, 112 armas de fogo são recolhidas todos os meses, aproximadamente quatro confiscações por dia

Com uma média de mais de 112 apreensões de armas de fogo mensais, a Polícia Militar de Goiás (PMGO) atingiu o recorde de mil armas confiscadas somente neste ano em todo o Estado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária, a meta das abordagens é preservar a vida e a integridade física dos goianos.

São praticamente quatro armas sendo retiradas diariamente das ruas. Em Goiânia, por exemplo, na última terça-feira (20/09), após diligências do serviço de inteligência, Hudson Patrick de Souza, de 19 anos, foi preso portando um revólver calibre 32 e porções de maconha e crack.

Equipes da PM também apreenderam arma de fogo em Aparecida de Goiânia, na última segunda-feira (19). Foram recolhidos dois revólveres calibres 38 sob o porte de um criminoso com passagem por roubo e tráfico de drogas.

Interior

Em todo o Estado, as equipes seguem realizando apreensões. Em Itumbiara, a PM confiscou um revólver calibre 38, duas pedras de crack, porções de cocaína, maconha e pasta base na última segunda-feira (19).

Na região do Entorno do Distrito Federal, em Formosa, um homem de 20 anos foi preso com um revólver calibre 38 com numeração suprimida. O suspeito, que possuía antecedentes criminais, foi conduzido à delegacia onde foi autuado em flagrante.

Na última semana, duas armas, um simulacro e um revólver calibre 38 foram apreendidos em Anápolis. Drogas prontas para comercialização também foram recolhidas. O criminoso tinha passagem por tráfico e foi conduzido à Central de Flagrantes de Anápolis.

Batalhão Ambiental

Na segunda-feira (19), policiais militares do Batalhão Rodoviário abordaram um automóvel que trafegava sentido São Miguel do Passa Quatro a Bela Vista de Goiás durante um bloqueio realizado na GO-219. Os militares constataram que dois dos três ocupantes do veículo possuíam passagens por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

O Batalhão Ambiental ainda realizou policiamento ostensivo e preventivo em matas, floresta, rios, lagos e mananciais, durante os dias 10 e 11 de setembro. Nos patrulhamentos terrestres e náuticos em Rio Verde, Santa Helena de Goiás, Montevidiu, Cachoeira Alta, Itaguacu, Gouvelândia, Maurilândia e Indiara foram apreendidas três armas de fogo (espingardas calibre 20, 22 e 32).