PM abre inquérito para investigar agressão a jovem durante manifestação

Diante de imagens que circulam nas redes sociais, corporação admitiu violência contra manifestante em protesto, mas faz lista de ponderações

A Polícia Militar do Estado de Goiás emitiu, no início da noite desta sexta-feira (28/4), nota em que informa que a corporação já determinou imediata abertura de inquérito para apurar a “clara agressão” sofrida pelo estudante Mateus Ferreira da Silva durante protesto na parte da manhã no Centro da capital goiana.

Na nota assinada pelo assessor de comunicação da PM, o comando da corporação alega “condenar veementemente todo e qualquer tipo agressão”, além de não compactuar “com atos que possam afrontar os princípios da ética, moral e legalidade”.

Durante o texto, entretanto, a PM faz algumas ponderações. Dentre elas, lembra que a manifestação, marcada por movimentos sindicais de todo o País, ocorria de forma pacífica até o início de “ações de vandalismos” de pessoas que teriam adotado “estratégia própria dos black blocs, utilizando máscaras e roupas para cobrirem o rosto e adotando acessórios que incluíram, dentre outros, escudos improvisados, gasolina, pneus e pedaços de madeira”.

O comunicado também cita danos ao patrimônio público e depredação de ônibus do transporte coletivo por parte dos manifestantes. Segundo informa a nota, durante o protesto, quatro policiais também ficaram feridos e tiveram que ser encaminhados ao Instituto Médico Legal para realização de exame de corpo de delito.

Mateus Ferreira da Silva está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). O jovem respira com a ajuda de aparelhos e o estado de saúde dele é considerado grave.

Confira abaixo a íntegra da nota da PMGO sobre o caso: