Playboy libera capa e mais fotos de ensaio nu da filha de Datena

Letícia Datena estampa edição de abril da publicação masculina fazendo topless

Este slideshow necessita de JavaScript.

A Playboy liberou nesta semana a capa e parte do “recheio” de sua mais nova edição, que traz como destaque Letícia Datena, filha do apresentador e jornalista José Luiz Datena.

A bela, que é apresentadora e modelo, estampa a edição de abril da revista fazendo topless escondendo os seios com os braços. No Instagram oficial da publicação, mais cliques adiantam o ensaio de Letícia.

As fotos foram feitas por Hick Duarte em uma vinícola no Sul do país. A direção de arte foi assinada por Gian Lucca Amoroso e o styling ficou por conta de Kika Cabrera.