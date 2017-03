Playboy divulga prévia de ensaio nu da filha de Datena. Confira

Letícia Datena está exuberante em foto divulgada pela revista em redes sociais

Para saciar um pouco a curiosidade de seus leitores, a Playboy Brasil acaba de divulgar uma prévia do ensaio nu de Letícia Datena, filha do apresentador e jornalista Luiz Datena. A modelo e apresentadora de 30 anos é a capa da próxima edição que deve chegar às bancas em breve.

No perfil oficial da revista no Instagram, Letícia posa para foto de lingerie transparente, mas não chega a deixar nada demais à mostra. “O outono está chegando e vem trazendo a espetacular Letícia Datena em um ensaio saboroso como um vinho”, diz a legenda da foto.

Letícia já havia dito em entrevista que iria limitar a exposição de seu corpo e participar da escolha do tema. As fotos do ensaio, como a publicação já adianta, foram realizadas em uma vinícola no Sul do país.

Conhecida nas redes sociais por sua beleza, Letícia já foi repórter do “Domingão do Faustão” e apresentadora do canal por assinatura Fox Sports.