Playboy divulga mais fotos do ensaio nu da filha de Datena

Aguardada edição da revista masculina está prestes a chegar nas bancas

A “Playboy” divulgou nesta semana duas novos fotos do esperado ensaio da apresentadora e modelo Letícia Datena, filha do jornalista José Luiz Datena.

A revista já havia divulgado outras prévias da edição de abril, inclusive a capa. Nas novas imagens, a modelo aparece bastante sensual, mas sem mostrar nada.

Letícia já havia dito em entrevista que iria limitar a exposição de seu corpo, além de participar da escolha do tema. As fotos do ensaio foram realizadas em uma vinícola no Sul do país, no último mês;

Conhecida nas redes sociais por sua beleza, Letícia já foi repórter do “Domingão do Faustão” e apresentadora do canal por assinatura Fox Sports.