PF desarticula esquema que desviou R$ 3 milhões em benefícios do seguro desemprego

Foram expedidos oito mandados de prisão preventiva e outros oito mandados de judiciais de condução coercitiva e busca e apreensão

Uma quadrilha especializada em fraudar benefícios do seguro desemprego no sistema do Ministério do Trabalho é alvo de operação da Polícia Federal, deflagrada na manhã desta quarta-feira (19/4) pela delegacia de Anápolis, em Goiás.

Segundo nota da PF, o esquema consistia em saques ilegais de benefícios de trabalhadores, por meio da alteração de dados no sistema do ministério. Agente púbicos cooptados pelo grupo criminoso alteravam os endereços dos verdadeiros beneficiários, com a finalidade de desviar cartões. Assim, os integrantes da quadrilha usavam o documento para sacar o dinheiro das vítimas em agências lotéricas.

Os crimes eram cometidos em diversas unidades do país, inclusive com a participação de uma policial civil do Mato Grosso, esposa do principal investigado. Estima-se que a quadrilha desviou mais de R$ 3 milhões em benefícios.

Cerca de 70 policiais federais cumprem 16 mandados judiciais expedidos pela 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Anápolis-GO, sendo oito mandados de prisão preventiva, dois mandados de condução coercitiva e seis mandados de busca e apreensão.

As diligências estão sendo executadas nas cidades de Anápolis (GO), Caldas Novas (GO), Nova Lima (MG), São Félix do Araguaia (MT) e Redenção (PA).

Os investigados responderão pelo crime de estelionato qualificado, com previsão de pena máxima de cinco anos, aumentada de um terço por ter sido cometido em detrimento de instituto de assistência social.

Os detidos serão encaminhados para Anápolis, onde a Polícia Federal detalhará o caso em entrevista coletiva às 10h30, na Delegacia da PF da cidade.