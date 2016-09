Pesquisa Ibope: Vanderlan cresce e já empata com Iris no segundo turno

Candidato do PSB surpreende e está a um ponto do decano peemedebista. É também o menos rejeitado

A nova pesquisa Ibope, divulgada há pouco pela TV Anhanguera, mostra um crescimento de 14 pontos percentuais do candidato do PSB à Prefeitura de Goiânia, Vanderlan Cardoso. Com 27% das intenções de voto, ele aparece na cola do ex-prefeito Iris Rezende (PMDB), estagnado nos 36%.

Se antes o decano peemedebista sonhava em uma vitória no primeiro turno, nesta sexta-feira (16/9) dormirá com o pesadelo de uma nova eleição contra o empresário. Isso porque, de acordo com o Ibope, os dois estão tecnicamente empatados: com apenas um ponto de diferença.

A simulação mostra que Iris Rezende teria 43% e Vanderlan Cardoso 42%. Como a margem de erro é de 4%, não é possível dizer quem sairia vitorioso. O resultado cai como uma bomba na campanha do peemedebista — que já chegou a abrir mais de 20 pontos percentuais de diferença.

O novo levantamento confirma a tendência de queda de Delegado Waldir (PR), que caiu 9 pontos percentuais em comparação com a última pesquisa, divulgada no dia 22 de agosto, e se encontra na terceira colocação, com 13%.

Adriana Accorsi (PT) continua no quarto lugar com 6%, seguida de Francisco Jr., 2%, Flávio Sofiati (PSOL), 1%; Djalma Araújo não pontuou.

Veja os números:

Iris Rezende (PMDB) – 36%

Vanderlan Cardoso (PSB) – 27%

Delegado Waldir (PR) – 13%

Adriana Accorsi (PT) – 6%

Francisco Jr (PSD) – 2%

Flávio Sofiati (PSOL) – 1%

Djalma Araújo (Rede) – 0%

Branco/nulo – 9%

Não sabe/não respondeu – 6%

Rejeição

A pesquisa Ibope, encomendada pela TV Anhanguera, perguntou ao eleitor em qual candidato ele não votaria de jeito nenhum. Iris Rezende, mais uma vez, é o mais rejeitado pela população goianiense.

Veja os números:

Iris Rezende – 24%

Adriana Accorsi – 22%

Djalma Araújo – 22%

Delegado Waldir – 20%

Flávio Sofiati – 19%

Francisco Jr. – 16%

Vanderlan Cardoso – 11%

Poderiam votar em todos – 6%

Não sabem ou não opinaram – 14%

A pesquisa foi encomendada pela TV Anhanguera. O Ibope ouviu 602 eleitores da capital entre os dias 13 e 15 de setembro. A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) sob o protocolo GO-00893/2016.