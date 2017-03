Personal trainer de Iris Rezende morre em acidente na BR-153

Jannos de Souza conduzia sua motocicleta quando bateu em carro que freou de repente; ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu

O personal trainer Jannos Jesus Alves de Souza, de 37 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (23/3) após se envolver um acidente na rodovia BR-153. Jannos trabalhava como personal trainer do prefeito Iris Rezende (PMDB).

Segundo a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), Jannos conduzia sua motocicleta no sentido Anápolis-Goiânia quando colidiu na traseira de um carro que reduziu a velocidade bruscamente. O motociclista tentou desviar do outro automóvel, desviando para o lado esquerdo, mas não conseguiu evitar a batida.

Com o impacto, ele foi arremessado ao solo. Uma ambulância que passava pelo local chegou a prestar socorro, mas a vítima não resistiu.

O condutor do automóvel, José Paranaiba de Moura, alegou que diminuiu a velocidade após ouvir um ruído na parte mecânica do carro. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, cujo resultado foi negativo.