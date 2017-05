Perito contratado por Temer diz que gravação é “imprestável” e critica MPF

Para Ricardo Molina, áudio gravado por Joesley Batista deveria ter sido descartado, pois não serve como prova

O perito Ricardo Molina, contratado pela defesa do presidente Michel Temer (PMDB), afirmou que a gravação feita pelo empresário Joesley Batista em conversa com o presidente e entregue ao Ministério Público Federal (MPF) no acordo de colaboração premiada é “imprestável como prova”.

Durante entrevista coletiva no fim da tarde desta segunda-feira (22/5), ele disse que o áudio entregue pelo empresário “está completamente esburacado” — isso é, não há continuidade no diálogo.

Molina explicou que a gravação foi feita em qualidade muito baixa e não seria possível afirmar se houve, ou não, edição no áudio. “Até por uma razão simples, porque não dá para escutar, na maior parte do tempo, o que o presidente está falando”, complementou. Para ele, a gravação não poder ser considerada autêntica: “É ruim e deve ser descartada. Eu não posso garantir que ela não foi manipulada”.

O especialista também criticou a postura do MPF de ter anexado a gravação ao inquérito sem tê-la submetido à perícia da Polícia Federal (PF). “Eles concluem que o diálogo ‘encontra-se audível, apresentando sequência lógica’. Na fala do presidente, mais da metade é ininteligível. Se [a fala] de um dos interlocutores que participaram da gravação é ininteligível, como dizer que tem sequência lógica?”, argumentou.

Contratado pela defesa do presidente, ele aponta que o gravador utilizado por Joesley Batista opera em uma qualidade muito baixa, em frequência de 4 bits. “São até raros os gravadores que usam 4 bits. Causa até estranheza que uma gravação de tal importância tenha sido feita com um gravador tão vagabundo”, desmereceu.

Joesley Batista gravou conversa que teve com Temer no Palácio do Jaburu, em março, e entregou cópias do áudio à Procuradoria-Geral da República (PGR), com a qual firmou acordo de delação premiada, já homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o MPF, em encontro com Batista, Temer deu aval para que ele continuasse a pagar uma espécie de mesada ao ex-deputado Eduardo Cunha e ao doleiro Lúcio Funaro, ambos presos, para que continuassem em silêncio. O áudio da conversa, gravada por Joesley, foi tornado público na última quinta-feira (18).

Perícia

No fim de semana, em pronunciamento à nação, Temer anunciou um recurso ao Supremo, questionou a legalidade da gravação e disse que há muitas contradições no depoimento de Joesley, dono do grupo JBS. Temer classificou a gravação de clandestina, manipulada e adulterada, “com objetivos nitidamente subterrâneos”. Nesta segunda-feira, o STF autorizou a Polícia Federal a realizar uma perícia no áudio entregue pelo empresário Joesley. Com isso, a defesa de Temer desistiu do recurso que pedia a suspensão das investigações relacionadas ao presidente.

A abertura do inquérito sobre Temer por corrupção passiva, organização criminosa e obstrução da Justiça foi autorizada pelo ministro Edson Fachin na quinta-feira (18), a pedido da PGR.