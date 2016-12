Pelo Twitter, Thiago Peixoto reitera apoio a José Eliton

Deputado federal usou as redes sociais para afastar especulação de apoio a outro candidato em 2018

O deputado federal Thiago Peixoto (PSD) utilizou seu perfil oficial no Twitter para reforçar seu apoio ao vice-governador de Goiás, José Eliton (PSDB), pré-candidato oficial da base do governador Marconi Perillo (PSDB) para a eleição ao governo do Estado em 2018.

“Tenho ótima relação política e pessoal com José Eliton. Sempre tive seu apoio e o mesmo ele tem e terá da minha parte”, escreveu o deputado neste domingo (25/12).

Na última semana, uma visita do líder PSD de Goiás e titular da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Cidades, Infraestrutura e Assuntos Metropolitanos (Secima), Vilmar Rocha, ao prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela (PMDB), levantou especulação na mídia a respeito de possível aliança.

O líder do PSD esteve em Aparecida de Goiânia, juntamente com os deputados federais Thiago Peixoto e Heuler Cruvinel e o deputado estadual, Francisco Jr., todos do PSD. Também esteve presente no encontro o deputado federal Daniel Vilela.