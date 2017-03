Pelo menos três deputados estaduais se lançarão candidatos a federal em 2018

Lincoln Tejota (PSD), José Nelto (PMDB) e Jean (PHS) já estariam articulando para viabilizar vaga na bancada goiana em Brasília

Pelo menos três dos atuais deputados estaduais têm planos de disputar para federal em 2018. Segundo fontes ouvidas pelo Jornal Opção, Lincoln Tejota (PSD), José Nelto (PMDB) e Jean (PHS) já articulam para tentar vaga na bancada goiana em Brasília.

Jean é presidente regional do PHS e é a aposta do partido para 2018. José Nelto, por sua vez, deve aproveitar a vaga deixada por Daniel Vilela (PMDB), que pretende disputar o governo de Goiás. Lincoln articula com os prefeitos no interior para conseguir se viabilizar para a Câmara dos Deputados.

Além dos três, há apostas também de que o deputado Henrique Arantes (PTB) irá tentar substituir seu pai, Jovair Arantes (PTB), em Brasília. Jovair estaria mirando no Senado e, assim, abriria espaço para Henrique.