Pelo Facebook, deputado federal pede nova chacina em presídio

Não satisfeito em comemorar as mais de 100 mortes de detentos em presídios do Brasil apenas na primeira semana de 2017, o deputado federal Major Olimpio (SD-SP) resolveu ir além. Em sua página no Facebook, ele postou um “placar dos presídios” dizendo: “Vamos lá, Bangu! [Em referência ao presídio fluminense] Vocês podem fazer melhor!”

Nos mais de 1.500 comentários da publicação, muitos parabenizaram o deputado pela declaração. Alguns, inclusive, afirmaram torcer por mais chacinas e destacaram a suposta economia do Estado sem ter que manter os presos.

Segundo o deputado, no entanto, seu post não incita a violência. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, ele afirmou: “Não estou torcendo por uma nova chacina. Só usei a ironia para mostrar o tamanho da tragédia”.

O deputado, eleito em 2014 com 179 mil votos, está em seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados. Em 2016, ele chegou a disputar a prefeitura de São Paulo, ficando em sexto lugar com pouco mais de 2% dos votos válidos.

