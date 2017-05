Pela segunda vez, apartamento do governador do Rio de Janeiro é assaltado

Pezão também teve residência invadida em 2012, enquanto era vice-governador do Estado

O apartamento do governador do Rio de Janeiro Luiz Fernando Pezão (PMDB), no Leblon, na Zona Sul do Rio, foi invadido e roubado por homens encapuzados e armados, na última quarta-feira (10/5).

De acordo com a Polícia Civil, a delegada Monique Vidal, da 14º DP abriu um inquérito para investigar o caso e foram solicitadas imagens de câmeras de segurança do local do crime, para tentar identificar os suspeitos.

Ainda não há informações sobre como aconteceu o crime ou mesmo sobre o que teria sido levado de dentro do apartamento.

Em 2012, enquanto vice-governador, Pezão também teve o apartamento invadido por criminosos. Na época, foram levadas joias e roupas da residência quando não havia ninguém em casa.