Peemedebista diz que militância é unânime em torno da candidatura de Daniel Vilela

Paulo Cézar Martins afirmou que Executiva Estadual vem realizando reuniões em várias cidades e posição é a mesma

O deputado estadual Paulo Cézar Martins (PMDB) afirmou, nesta terça-feira (22/2), que a militância do PMDB está convencida de que seu melhor nome para as eleições de 2018 é o do deputado federal Daniel Vilela (PMDB). Segundo ele, os diretórios estaduais vêm se manifestando pela candidatura própria do partido, com Daniel para governador.

Paulo Cézar contou que a Executiva do PMDB está realizando encontros por todas as cidades do estado para ouvir seus filiados, e que, neles, a posição vem sendo a mesma. “Estamos buscando, dentro da Executiva, nos reunir internamente com os companheiros do PMDB, para definir o que o partido verdadeiramente quer. Candidatura própria? Se sim, quem é o candidato?”, explicou ele.

“Nós já fizemos isso na região de Porangatu e de São Luiz do Norte. Foram 32 cidades, inclusive com cada município se posicionando, tendo vez e voz nas reuniões, defendendo candidatura própria e o nome do deputado Daniel Vilela”, afirmou ele. Agora, como já vinham afirmando outros peemedebistas, o trabalho do partido é ter candidato em 2018.

Para ele, Daniel é uma ótima opção para renovar a sigla. “O deputado Daniel Vilela, um jovem, tem conteúdo, sabe ouvir, está amadurecendo e buscando o entendimento e o fortalecimento do partido”, elogiou. “Ele tem condições de conversar com os demais partidos para fazer composição”, afirmou.

“Eu não concordo com essas composições, acho que tem que fazer uma reforma política, mas enquanto isso não acontece, o partido precisa buscar as coligações.” Questionado sobre qual aliança o PMDB deve formar, o deputado afirmou que, para ele, a primeira coisa é viabilizar seu pré-candidato para, só depois, conversar com a militância e pensar no assunto.

Atualmente, os dois principais rumores é de que o PMDB pode compor com o senador Ronaldo Caiado (DEM) ou repetir a aliança com o PT. Para Paulo Cézar, apesar de Caiado ser “um nome forte”, eles ainda não vão pensar sobre isso. “Agora, hoje há uma restrição muito grande em relação à posição do PT, inclusive, muitos que estão no lá vão sair, de modo que está muito longe pra gente começar a fazer previsões, não é hora”, finalizou.