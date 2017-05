Peemedebista diz que escolha de líder de Iris deve ser feita em breve

Welington Peixoto afirmou acreditar que gestão do prefeito começará a apresentar resultados em maio e, com isso, ele precisará de um articulador na casa

O vereador Welingon Peixoto (PMDB) afirmou, em entrevista ao Jornal Opção, que a demora do prefeito Iris Rezende (PMDB) em indicar seu líder na Câmara Municipal se dá simplesmente pela falta de necessidade. Segundo ele, ainda não houve projeto do Executivo que justificasse a atuação de algum articulador.

“Está faltando agilidade, sim, mas por enquanto não precisou, não tem nada de concreto”, afirmou ele. De acordo com o peemedebista, na última conversa que ele teve com Iris, o prefeito sinalizou que pretende resolver a questão em breve, principalmente porque se aproxima a primeira prestação de contas do seu mandato. No entanto, não foram citados nomes.

Welington explicou que a intenção de Iris é de escolher alguém que tenha boa relação com os demais vereadores. O vereador acredita que, agora em maio, a gestão Iris “engrena”: “Prefeito estava preocupado em colocar as coisas em ordem, mutirões e obras começam agora esse mês”.

Questionado ainda sobre o fato de mesmo os vereadores que ajudaram a eleger Iris, como Paulo Magalhães (PSD) e Zander (PEN), estarem criticando a gestão de Iris, o que dificulta que ele tenha uma base consistente na casa, Welington disse não acreditar que o prefeito terá problemas para aprovar seus projetos. “Essa questão da base vai ser construída ainda”, garantiu.

Segundo ele, a insatisfação destes parlamentares é mais pontual e não deverá continuar. Para o peemedebista, o que ocorre é que eles, na condição de vereadores, são cobrados pela população o tempo todo. “O jeito Iris de governar é de concentrar tudo e vereadores não estão preocupados em indicar cargos, mas sim com as obras e as reclamações da população, então acho que não vai haver problemas quando o serviço começar”, argumentou.