Pedro Canedo garante que segue na disputa com Miguel Marrula como vice

Chapa foi declarada inapta pela Justiça Eleitoral, mas candidato garante que assessoria jurídica solucionará problema rapidamente

A chapa do candidato à Prefeitura de Anápolis do DEM, Pedro Canedo, foi considerada inapta pela Justiça Eleitoral na última sexta-feira (9) e desde então a assessoria jurídica do candidato vem tentando solucionar o problema. A decisão do juiz eleitoral Eduardo Walmory Sanche apontou erro na formulação da ata de convenção na qual o candidato a vice, Miguel Marrula (DEM), foi inscrito como vereador e não vice.

Questionado pelo Jornal Opção neste domingo (11), Pedro Canedo afirmou que o partido não deve apresentar outro nome para a vice no lugar de Marrula. A situação com a Justiça pode ser regularizada até a próxima segunda-feira (12) e a expectativa é de que os problemas documentais sejam resolvidos o mais rapidamente possível.

“Não trabalhamos com a ideia de trocar o vice, estamos aguardando a assessoria jurídica resolver o problema e enquanto isso continuamos a campanha. Ele [Marrula] vem trabalhando muito junto comigo e por isso não há discussão sobre ele permanecer como vice”, garantiu.

O democrata ressaltou que o trabalho continua e que acredita que essa decisão, que é reversível, não deve prejudicar sua campanha. O candidato afirmou que os adversários estão explorando a situação principalmente nas redes sociais, mas que no fim isso não irá afetá-lo.

Ele disse ainda que sua equipe jurídica segue vigiando e combatendo os ataques dos adversários que têm essa justificativa. “As decisões eleitorais são rápidas e no máximo em 72 horas isso vai estar resolvido”, afirmou.