Pedro Bial passa por cirurgia no coração após exames de rotina

Apresentador está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Em nota, ele garante que está bem e adianta que, muito em breve, voltará à sua rotina

O apresentador Pedro Bial, da TV Globo, está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde se recupera de uma cirurgia de três pontes de safena. As informações são do jornal “Extra”.

Segundo a publicação, após realizar exames cardiológicos de rotina foi identificada a necessidade de uma intervenção cirúrgica. Em nota divulgada pela assessoria da Globo, o apresentador afirma estar muito bem e adianta que em breve voltará à sua rotina.

Segundo o jornal “Extra”, ele deve ter alta do hospital já na próxima semana e já estaria planejando reuniões para seu novo programa de entrevistas na emissora. Fora do BBB, Bial ficará no lugar de Jô Soares.