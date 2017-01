PDT lança oficialmente candidatura de André Figueiredo à presidência da Câmara

Expectativa do partido é de conseguir apoio do PT, PCdoB, Rede e PSOL; deputado cearense é o quarto candidato a lançar campanha

O deputado federal André Figueiredo (PDT-CE) lançou oficialmente nesta terça-feira (17/1) sua campanha à presidência da Câmara. O anúncio foi feito após uma reunião da Executiva nacional do partido. Figueiredo é o quarto candidato na disputa, concorrendo com Jovair Arantes (PTB-GO), Rogério Rosso (PSD-DF) e o atual presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Durante o lançamento da candidatura, o pedetista afirmou que espera ser apoiado pelo PT, PCdoB, Rede e PSOL. Essas legendas somam 100 parlamentares e o PDT pretende chegar pelo menos ao segundo turno. “Começarmos 2017 tendo real expectativa de que as forças políticas do campo democrático estejam unidas”, afirmou.

O candidato também afirmou que tem conversado com parlamentares dessas bancadas, com a bancada do PSB e com membros de outros partidos de forma individual. Segundo ele, tanto sob o comando do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB) quanto de Rodrigo Maia (DEM-RJ), a Câmara tentou obstruir o governo anterior — da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) — ou “um mero carimbador” de tudo que o governo de Michel Temer (PMDB) envia.

“A Câmara não pode ser totalmente subserviente ao governo, nem ser uma conspiradora em relação ao Poder Executivo e a mesa diretora tem que ter essa clareza”, defendeu. Figueiredo ressaltou que faz parte de um partido de oposição, mas que pretende ter uma relação respeitosa com o governo federal.

Algumas das propostas do pedetista são a não realização de sessões plenárias de madrugada, a alteração na forma de tramitação das medidas provisórias e uma maior independência em relação ao Executivo. Segundo Figueiredo, os projetos do governo serão pautados, mas “sem pressa”, com ampla discussão.