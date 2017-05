Pavimentação da GO-520, entre Luziânia e Novo Gama, deve ficar pronta até agosto

Até o fim de maio, 12 quilômetros da rodovia estarão com capa asfáltica pronta e até agosto, o trecho completo será entregue

No mais tardar em agosto, o governo do Estado de Goiás irá inaugurar a ligação asfáltica entre os municípios de Luziânia e Novo Gama, GO-520, no entorno Sul do Distrito Federal. A Eletro Hidra Ltda – EHL – está trabalhando em duas frentes para asfaltar os 19,4 quilômetros que separam Luziânia ao Lago Azul, município de Novo Gama.

Na manhã deste sábado (13/5), o governador Marconi Perillo (PSDB) vistoriou um trecho da obra na companhia dos prefeitos de Novo Gama, Sônia Chaves (PSDB), Cidade Ocidental, Fábio Correa (PRTB), e Valparaíso de Goiás, Pábio Mossoró (PSDB), municípios que também serão beneficiados com a nova rodovia. “Estamos tirando grande parte do trânsito da BR-040, melhorando a mobilidade para os moradores da região”, declarou o governador.

Com recursos próprios, o Estado investe R$ 17,4 milhões na construção da rodovia, cujas obras foram retomadas em abril. Segundo o governador, até o final deste mês pelo menos 12 quilômetros estarão com capa asfáltica.

Lêda Borges, secretária Cidadã e ex-prefeita de Valparaíso, destacou que o governador Marconi Perillo está investindo, só na região do Entorno, mais de R$ 1 bilhão em obras que irão beneficiar todas as áreas da administração.

Sônia Chaves declarou que, além de diminuir a distância entre seu município e Luziânia, a nova rodovia irá atender a um grande número de produtores rurais e alunos que frequentam as escolas municipais e estaduais das duas cidades.