“Paulo Garcia fez administração medíocre na saúde municipal”, diz presidente da CUT

Para Mauro Rubem, atual prefeito não cumpriu preceitos do SUS e, apesar de ter construído novas estruturas, não fez com que elas funcionassem devidamente

O ex-deputado estadual e presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Mauro Rubem (PT), criticou, em entrevista ao Jornal Opção, a gestão do atual prefeito Paulo Garcia (PT) na saúde municipal. Segundo ele, mesmo sendo médico, seu colega de partido não conseguiu melhorar o atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS).

“Foi uma administração muito medíocre, ela não conseguiu cumprir os princípios básicos do Sistema Único de Saúde (SUS), expandiu sem consistência, de maneira que tem muita coisa construída e que funciona precariamente, parcialmente”, avaliou ele. “Considero uma administração muito aquém do que a cidade precisa.”

Para ele, o próximo prefeito, Iris Rezende (PMDB), vai enfrentar grandes dificuldades, principalmente por causa de propostas aprovadas pelo presidente Michel Temer (PMDB), como a PEC do Teto dos Gastos, que limita gastos públicos inclusive em áreas como saúde e educação.

Ele também comentou a proposta do vereador Elias Vaz (PSB), aprovada em primeira votação na Câmara Municipal, que estabelece prazo máximo para marcação de consultas e exames no SUS. “Eu acho que os vereadores estão certos porque saúde não tem hora. E acho que os vereadores têm também que acrescentar nessa proposta uma forma de aferir a qualidade do atendimento”, opinou.