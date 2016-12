Paulo Garcia diz que vai deixar mais de R$ 2,1 bi em caixa, mas não detalha contas

Durante lançamento de ponte no Setor Pedro Ludovico, prefeito disse que próximo administrador terá “muitos recursos” para tocar obras na capital

A prefeitura lançou, na manhã desta quinta-feira (29/12), a ponte da Avenida 1.018, no Setor Pedro Ludovico e, na ocasião, o prefeito Paulo Garcia (PT) rebateu as acusações do PMDB, que assume o Paço Municipal em 2017, de que ele deixará dívidas para a próxima gestão.

“Talvez nós sejamos uma administração municipal que pode sair de cabeça erguida. Eu vou deixar alocados, já garantidos, recursos de mais de R$ 2 bilhões para a futura administração”, garantiu Paulo. “Existem, naturalmente, algumas dívidas fundadas, que são permanentes e que ficam para toda administração. Como eu as recebi, quem me suceder também as receberá”, explicou.

Além dos bilhões em recursos, Paulo garantiu que já foi aprovado um pedido de empréstimo de US$ 100 milhões, feito por ele para conseguir trocar a asfalto da cidade. Segundo o petista, esse era um de seus objetivos, mas que ele não conseguiu realizar.

Questionado sobre os buracos nas ruas da cidade, Paulo afirmou que o problema será solucionado ainda nesta quinta-feira (29/12).

Sobre coleta de lixo, que não está sendo realizada em alguns pontos da cidade, como a região Leste, ele afirmou que a situação não é crítica e decorreu da paralisação dos serviços de uma empresa contratada.

“Lamento muito, mas não temos problema, essa época do ano há um acúmulo de produção de lixo, o que é um sinal da pujança econômica apesar da crise que vivenciamos. As festas natalinas e de final de ano sempre produzem mais resíduos”, explicou.

Paulo Garcia prometeu fazer uma prestação de contas para apresentar os dados concretos do que relatou durante a entrevista, mas não marcou data. O mandato acaba no sábado (31/12).