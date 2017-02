Paulinho Sérgio é aclamado presidente da AGM

Prefeito de Hidrolândia teve a única chapa registrada nas eleições para o próximo biênio. Posse será no dia 22 de março

O prefeito de Hidrolândia, Paulinho Sérgio (PSDB), foi eleito nesta quarta-feira (22/2) como novo presidente da Agência Goiana de Municípios. A eleição da nova diretoria foi feita por aclamação após formação de chapa de consenso. Ele assume a presidência no lugar de Cleudes Baré Bernardes, que comandou a entidade por dois mandatos.

Também compõem a diretoria executiva Kelson Souza Vilarinho (1º Vice-Presidente – Cachoeira Alta); José Elias Fernandes (2º Vice-Presidente – Aragarças); Pablio Correia Lopes (Diretor Administrativo – Valparaiso de Goiás); Adalberto dos Santos Amorim (Diretor Administrativo Substituto – Paranaiguara); Cácio Moreira Adorno (Diretor Financeiro – Mossâmedes); e Daniel Sabino Vaz (Diretor Financeiro Substituto – Cristalina). Também serão eleitos o Conselho Deliberativo composto por 30 membros, o Conselho de Avaliação com cinco membros e o Conselho de Ética com 11 integrantes.

Presente no evento de aclamação, o governador de Goiás Marconi Perillo (PSDB) ressaltou as parcerias que tem firmado em audiências com os prefeitos. Já foram 244 chefes de executivo recebidos pelo governador. “Firmamos muitas parcerias com o presidente Cleudes e agora, a expectativa é de que isso possa continuar na gestão do Paulinho. Já consegui receber quase todos os prefeitos do Goiás, estabelecendo parcerias republicanas administrativas e tenho certeza que a AGM continuará tendo papel”.

Já o presidente eleito falou do desafio de ajudar os municípios em dificuldade. “Vamos dar continuidade ao trabalho do presidente Baré e buscar promover cada vez mais a unidade dos prefeitos para que todas as demandas sejam atendidas. Ajudar no intermédio com os governos estadual e federal para melhor atender as demandas dos nossos municípios”.

Além da eleição, também foi realizada a entrega do novo prédio da AGM, que passou por uma ampla reforma.