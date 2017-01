Paulinho Graus: “PDT ainda aguarda convite de Iris para ocupar secretaria”

Vereador diz que não está insatisfeito com prefeito, mas não pode falar pelo partido

O vereador Paulinho Graus afirmou ao Jornal Opção que seu partido, o PDT, ainda não foi convidado para ocupar uma secretaria na prefeitura de Goiânia. Aliado de primeira hora do prefeito Iris Rezende (PMDB), ele diz que não houve conversa formal para uma indicação.

“Nós apoiamos a candidatura de Iris no primeiro e no segundo turno e, até agora, nem eu, nem ninguém da executiva foi chamado. Estamos aguardando”, argumentou. O parlamentar explicou que se encontrou com o decano peemedebista, mas “falaram de outros assuntos”: “Até porque não iríamos pedir, é muito desagradável cobrar.”

Questionado se estaria insatisfeito ou chateado com Iris, Paulinho Graus negou: “De mim não tem insatisfação alguma, agora com o partido eu não sei, não posso falar por eles, teria que ter uma reunião no diretório para isso.”

Chegou-se a especular o nome do próprio vereador para a Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semob), mas, ao que tudo indica, será oferecida a Secretaria Municipal de Administração. “Posso assumir sim, mas vai depender muito de qual será a pasta”, arrematou.

Há a expectativa de que, nos próximos dias, mais 13 secretários sejam nomeados na prefeitura de Iris Rezende. O PDT é apenas um dos que aguarda indicação: PRP, PTB, PTC e PR também estão na espera.